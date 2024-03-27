Він пояснив, в чому полягає головна пробелема.

Для зменшення російських обстрілів Харківщини необхідно виводити з ладу російські комплекси С-300 та С-400. Ситуація може змінитися на краще вже незабаром.

Про це розповів начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник в інтерв'ю Суспільному. За його словами, російські Збройні сили модернізували системи С-300 і С-400 та ракети для них, тому їхня швидкість більша за українську вдвічі.

"Тому за той короткий проміжок часу ми її не можемо збити, бо нашій системі протиповітряної оборони необхідно вийти на бойовий режим і знищити цю ракету. Але максимальна дальність пуску цієї ракети по території Харківської області - десь 110 кілометрів. На жаль, системи артилерійського вогню і системи РСЗВ не дістають до систем С-300 Російської Федерації, і влучити по них практично неможливо", - пояснив він.

Для вирішення проблеми потрібен комплексний захід з авіацією та західними системами РСЗВ, які мають більший радіус ураження. Російські пускові системи треба "піймати" та знищити в моменті підготовки, додає генерал.

"Не проблема в пускових ракетах, вся проблема полягає в їхньому радіолокаційному локаторі - радіолокатор підсвічування і наведення, РПН, кабіна Ф-1 зенітного-ракетного комплексу С-300, С-400. Без цього локатору жодна пускова установка працювати не буде. Якщо цей локатор буде знищений, система стає небоєздатною", - каже Мельник.

Генерал "Марсель" зазначив, що українська армія вже вражала такі локатори. Більш того, він прогнозує, що вже незабаром ситуація зміниться. "Я вам скажу інше: переломний момент буде дуже швидко. Ми отримаємо літаки F-16, буде комплексна програма щодо знищення цих цілей і, повірте, результат буде", - зазначив військовий.

Удари по Харковщині: останні новини

Від початку повномасштабної війни російські загарбницькі війська систематично тероризуют Харків та область, завдаючи жорстоких ударів.

Під час масованого обстрілу України 22 березня росіяни запустили по Харківській області 21 ракету, спричинивши блекаут в місті. Наприкінці тижня без світла залишалися до 200 тисяч абонентів.

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