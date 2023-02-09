Бойова частина, досліджена CAR, має радіальний кумулятивний ефект, що може призвести до більшої площі ураження.

Іран модифікує ударні дрони-камікадзе Shahed-131, які Росія використовує для ударів по українській цивільній інфраструктурі, повідомляє CNN з посиланням на висновки розслідування CAR.

Дослідивши уламки нерозірваного "Шахеда", яким Росія цілилася по Одесі в жовтні 2022 року, британська Conflict Armament Research разом з українськими військовими помітили, що його боєголовка була модифікована.

На їхню думку, боєголовки "були поспішно модифіковані погано підігнаними один до одного шарами з десятків дрібних металевих осколків, які під час удару розлітаються по великому радіусу".

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Крім осколків, по колу бойової частини розташовані ще 18 дрібніших "зарядів", які під час розплавлення вибуховою хвилею здатні пробивати броню і створювати своєрідний вибуховий ефект "на 360 градусів".

Накопичення цих елементів істотно збільшує здатність боєголовки знищувати такі цілі як: електростанції, розподільні мережі, лінії електропередач і великі потужні трансформатори. Вони також значно ускладнюють ремонтні роботи, йдеться в матеріалі CNN.

Разом з тим боєголовки, призначені для бойових цілей, таких як танки або артилерійські знаряддя, можуть мати іншу конструкцію - з лобовим кумулятивним зарядом.

Бойова частина, досліджена CAR, має радіальний кумулятивний ефект, що може призвести до більшої площі ураження.

Іранські дрони на війні проти України - що відомо

Улітку 2022 року стало відомо про передачу Тегераном партії свої дронів-камікадзе для сил Росії.

З 10 жовтня окупанти почали застосовувати іранські БПЛА по критичній інфраструктурі України, нерідко уламки дронів падали на житлові будинки.

Останнім часом російські терористи все частіше комбінують пуски ракет і дронів по Україні, щоб виснажити і вирахувати ППО.

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