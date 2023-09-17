У місті лунали вибухи.

В ніч проти неділі, 17 вересня 2023 року, російські окупанти вчергове атакували Харків. У місті було чути вибухи.

Про обстріл також повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях", – написав він у Телеграм.

Водночас мер міста Ігор Терехов наголосив, що окупанти обстрілюють Харків вдруге за добу.

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"Суспільне" повідомляє, що у місті пролунало щонайменше чотири вибухи.

Удари по Харкову

Вранці у суботу, 16 вересня, росіяни атакували Харків. Ворог завдав ударів по Холодногірському райогу міста. Місцева влада повідомила, що внаслідок атаки загиблих немає, проте кілька харків'ян отримали поранення – ними займаються лікарі.

Кілька годин потому начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов розповів, що в ході атаки росіяни застосували "Іскандери".

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