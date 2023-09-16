Повідомляється про п'ятьох постраждалих.

Вранці 16 вересня Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування російськими військами балістичного озброєння у низці регіонів України.

У переліку вказувалися наступні області - Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька, Одеська. Близько 12.00 в областях дали відбої повітряної тривоги.

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів.

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Оновлено 16:30. Як повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, росіяни били "Іскандерами":

"Пошкоджено будівлі, п'ятеро поранених і семиметрова воронка. Росіяни знову калічать цивільних. Зруйновано стіни, вибито скло, а на місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм управління ракетного комплексу "Іскандер К". Постраждалих доставили до лікарні, це звичайні цивільні".

До цього мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону заявив, що росіяни вдарили по промзоні:

"Це промзона, яка розташована у нашому місті… Зараз там працюють співробітники ДСНС, наші комунальні підприємства для того, щоб локалізувати усі наслідки… Є п'ять поранених. Це цивільні люди, які працювали на цьому підприємстві. Вони зараз перебувають у лікарні, і наші лікарі працюють із ними".

Ще раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська завдали 5 ударів ракетами С-300 по Холодногірському району Харкова:

"За попередньою інформацією медиків, поранено 5 цивільних, стан постраждалих - легкий та середній, загрози життю немає. Екстрені служби ліквідують наслідки влучень".

З самого початку він заявив про кілька ударів по обласному центру:

"Окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту Харків. Екстрені служби виїхали на місця влучення. Перебувайте у укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги!".

"У Харкові чути звуки вибухів. Закликаю всіх бути обережними і перебувати в укриттях", - повідомляв мер міста Ігор Терехов.

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