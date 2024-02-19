Зараз Україна намагається наявними обмеженими інструментами робити все можливе, аби захищати наше небо і має позитивні результати.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ПС ЗСУ роблять все можливе, аби зменшити кількість російської авіації. За його словами, це суттєво допоможе українським військовим на лінії фронту, пише 24 Канал.

Ігнат наголосив, що такі знищення ворожих літаків – це вкрай потрібна річ і Україна має продемонструвати західним партнерам, що спроможна завдавати критичні ураження російській авіації.

Важливо, що це саме ті літаки, які постійно атакують лінію фронту керованими авіаційними бомбами. Тривалий час окупанти використовували їх на Херсонському напрямку. Також вони продовжують це робити в Авдіївці, Мар'їнці тощо.

Відео дня

"Дістати ці літаки дуже складно, бо від місця попадання до місця пуску буває 70 і більше кілометрів. Тому потрібні далекобійні системи, які зможуть діставати російську авіацію",– сказав Ігнат.

За його словами, крім наземних систем, потрібні винищувачі з далекобійними ракетами, які зможуть відганяти російську авіацію якнайдалі від лінії фронту. Зараз Україна намагається наявними обмеженими інструментами робити все можливе, аби захищати наше небо і має позитивні результати.

"Зараз маємо збиття цих літаків. Був Одеський напрямок, Херсонський, була Брянська історія. Російські льотчики вже не наважуються сильно наближатися. Потім воно може поновитися, але все ж вони не такі вже сміливі; не так близько підлітають. Це зменшує дальність застосування засобів ураження",– додав речник.

Збиття російських літаків 19 лютого - деталі

Вранці сили ППО збили два російські літаки на східному напрямку: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник прокоментував масове збиття російських літаків на фронті.

"Не так багато у них цих літаків – випущено їх близько 140 одиниць. Це найсучасніша машина, яка в них є у цій категорії і вона доволі дошкульна, адже може брати на борт до 6 керованих авіаційних бомб, особливо в калібрі 500 кг. Вони змогли інтегрувати оцей універсальний модуль до них. І тепер на відстані від 40 до 70 кілометрів можуть скидати цю серйозну для нас зброю", – сказав аналітик.

Вас також можуть зацікавити новини: