Сьогодні зранку Повітряні Сили ЗСУ знищили 2 російські літаки, які КАБами завдавали ударів по позиціях наших військ.

Вранці сили ППО збили два російські літаки на східному напрямку: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

"Ранок 19 лютого 2024-го. Східний напрямок. Ще мінус два літакиокупанта! Це наша земля, і наше небо! Усім дякую за бойову роботу! Далі буде!" - написав він.

Також цю інформацію підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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"Сьогодні зранку Повітряні Сили Збройних Сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С. Дякую за роботу!" - зазначив він.

Збиття російських літаків - деталі

17 лютого, українські захисники збили одразу три російські літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Як повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, хороші новини прийшлі зі Східного напрямку фронту. Він подякував нашим захисникам за їхню роботу.

Загальні авіаційні втрати ворога на 19 лютого 2024 року складають 336 літаків та 325 гелікоптерів.

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