Вона сказала, що поїхала б у Маріуполь ще раз, якби мала такий вибір.

Російські пропагандисти опублікували відео з українською парамедиком-добровольцем Катериною Поліщук (Пташка).

Вона знаходиться у російському полоні.

У відео дівчиною називають снайперкою "Азова". Вона українською пояснила, що максимально корисною себе почувала, працюючи медиком.

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"Я не пішла поваром, тому що погано готую. Я не пішла стрільцем, не пішла кулеметником чи артилеристом. Вважала, що найбільше користі принесу, як медик", - розповіла "Пташка".

Вона зазначила, що шкодує лише про те, що в одному з відео нецензурно висловлювался - їй соромно перед мамою.

"Я думаю, якщо в мене був би вибір: їхати в Маріуполь ще раз, я би поїхала", - відзначила українка.

У мережі дізналися про Катерину Поліщук, коли почали з'являтися відео з Маріуполя з її співом. Дівчина є акторкою народного драма­тичного театру-студії, поетесою, викона­вицею класичних арій і патріотичної кла­сики.

У серпні матір "Пташки" розповіла, що її донька знаходиться в Оленівці.

Як писав УНІАН, сьогодні Росія заявила про новий обстріл Оленівської колонії з українськими військовополоненими. Вони заявили, що було поранено чотирьох українських військовополонених, ще один загинув.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що україській стороні не надали інформацію про постраждалих.

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