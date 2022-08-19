Захисники Маріуполя з Азовсталі перебувають в полоні росіян із травня

Серед захисників, які були на "Азовсталі" та зараз перебувають у російському полоні, є 21-річна волонтерка та парамедик Катерина з позивним "Пташка". За словами пані Світлани, матері дівчини, наразі її донька знаходиться в Оленівці.

Про це вона розповіла журналістам "Еспресо".

Мені розповіли, що моя Катюша перебуває в Оленівці. Щодо утримання, то яке ж там утримання, знаємо тільки зі слів тих, хто звільнився завдяки обміну. Тобто інформація про утримання та про відношення до наших полонених до нас дійшла – поділилася жінка.

Попри відсутність зв'язку з донькою, жінка вірить, що незабаром її "Пташка" та всі оборонці Маріуполя з Азовсталі повернуться додому. За словами мати Світлани, все необхідне для звільнення полонених робиться відповідними органами.

"Пташка" стала відомою, коли мережею почалися шеритися відео, на яких дівчина співала та підіймала настрій захисникам Маріуполя у перервах між боями. Юна захисниця є акторкою народного драма­тичного театру-студії, поетесою, викона­вицею класичних арій і патріотичної кла­сики.

​Росіяни готують показове "судилище" над захисниками "Азовсталі"

Як повідомляє українська розвідка, окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі". Дату обрали не випадково – 24 серпня, в День Незалежності України.

За одним із можливих сценаріїв, агресор може завдати по приміщенню точкового ракетного удару. У такому разі окупанти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну.

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