Ворог вів наступальні дії поблизу Новоселівського, Білогорівки, Спірного та Іванівського.

Російські загарбники здійснили протягом доби 16 невдалих атак на східному фронті, зосередивши зусилля на спробі повної окупації Луганської та Донецької областей.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Зокрема, противник вів безуспішні наступальні дії на Куп’янському напрямку поблизу Новоселівського Луганської області; на Лиманському напрямку - в районі Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

"На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Іванівське, успіху не мав… На Мар’їнському напрямку цієї доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте наші захисники відбили усі 9 атак противника. Також були безуспішні наступальні дії в районі Олександрівки Донецької області", - повідомив Генштаб.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

В Міноборони уточнили, що відбувається в Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформуючи про ситуацію з російським вторгненням, повідомила, що агресор не припиняє обстріли та завдання авіаударів на всіх напрямках, але географія наступальних дій дещо інша.

Разом з тим, за її словами, на Бахмутському напрямку ворог намагався повернути втрачені позиції, але не зміг. На інших трьох напрямках - Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському - ворог активний та проводить доволі інтенсивні наступальні дії, але безуспішно.

У місті Бахмут ситуація умовно стабільна, зауважила Маляр. Сили оборони контролюють південно-західні околиці міста. Вагнерівці остаточно ще не залишили місто, здійснюють інструкторську роботу з прибувшими загонами регулярної армії.

В ранковому зведенні Генштаб повідомляв, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Зокрема протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень на східній ділянці фронту.

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