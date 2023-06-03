Ворог продовжує обстрілювати населенні пункти України.

Російські загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Протягом минулої доби, 2 червня, відбулось 29 бойових зіткнень. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

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Водночас на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Окупанти завдали авіаційних ударів в районі Огірцевого Харківської області. Також вони здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Леонівка та Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Середина Буда, Ромашкове, Атинське, Безсалівка, Біловоди, Басівка, Юнаківка, Покровка, Новодмитрівка, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Пильна, Зелене, Верхня Писарівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Зибине, Рибалкине, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Від обстрілів постраждалиТополі, Дворічанське, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Макіївки Луганської області та Спірного на Донеччині. За допомогою авіації атакував в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки і Спірного - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку росіяни наступали у напрямку Іванівського, але успіху не мали. Вони завдали авіаційних ударів в районах Біла Гора та Часів Яр Донецької області, а також ракетного - по Дружківці. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки, а також здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку агресор вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, але ЗСУ відбили усі 14 ворожих атак. Противник зазнав значних втрат в живій силі та техніці.

Неспроможність на фронті ворог прикриває атаками по цивільному населенню. Він завдав авіаударів по Мар’їнці та Катеринівці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку російські загарбники завдали авіаційних ударів в районі Пречистівки, здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник залишається у глухій обороні. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Ольгівське та Новоданилівка Запорізької області, а також Веселе, Козацьке та Одрадокам’янка Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Комишуваха та Новоандріївка Запорізької області; Берислав, Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

Ситуація на фронті

Авіація Збройних сил України за минулу добу, 2 червня, завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

На Таврійському напрямку Силами оборони України підірвано 5 складів боєприпасів і знищено майже 2 роти російських загарбників.

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