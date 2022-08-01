Жуков пояснив, наскільки важливо не пустити ворога на територію міста.

У Києві з початку повномасштабної війни з Росією не було ворожих танків. Раніше неофіційно повідомлялося, що в лютому їх нібито фіксували на Оболоні та в районі станції метро "Берестейська".

Про це розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону начальник Департаменту патрульної поліції України Євген Жуков (позивний "Маршал").

"Танки, напевно, були наші, так. Бо якби тут вони (росіяни - УНІАН) закріпилися на якійсь вулиці на бронетехніці - ми могли б дуже довго їх відбивати. Тому що найголовніше - залетіти в місто і закріпитися, як вони залетіли в Київську область, там де не вистачило сил і засобів зупинити цю навалу", - зазначив він.

Жуков також підтвердив факти загибелі захисників Києва через стрілянину по своїх на початковому етапі війни. Кількість жертв він не уточнив.

"Реально були такі факти, що одні підрозділи плутали й стріляли по інших підрозділах. Але були факти, що були знищені реальні диверсійні групи противника. Тому що вони на вертольотах сюди прилітали, в цивільних. Завантажувалися, прилітали в "гражданці", щоб тут переодягнутися і спокійно впроваджуватися в лави ЗСУ", - додав "Маршал".

Раніше військовий експерт сказав, які ракети Росія, ймовірно, "береже" для ударів по Києву.