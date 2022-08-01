Йдеться про тактичні групи ВДВ, які були розміщені на окупованому Донбасі.

Росія перекидає велику кількість військ на тимчасово окупований південь України через захоплені території і Крим. Це пов'язано з контрнаступом ЗСУ.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю the Guardian.

"Вони збільшують чисельність своїх військ, готуються до нашого контрнаступу і, можливо, готуються розпочати власний наступ. Південь для них ключовий, насамперед через Крим. Зараз російська армія намагається зміцнити свої позиції в окупованих районах півдня нашої країни, підвищуючи активність на відповідних напрямках", - сказав він.

За словами Скибицького, стратегічно у Росії немає шансів на перемогу у війні. Він додав, що два тижні тому РФ вивела тактичні групи ВДВ з Донбасу і перекинула їх в окупований Херсон. Також проводиться перекидання військ зі Східного військового округу, які використовувалися для нападу на Слов'янськ і перебували в резерві в Бєлгородській області.

Попри це, Росія продовжує наступ на цьому напрямку, хоч і з меншою інтенсивністю.

Нагадаємо, раніше Скібіцький повідомив, що на війну в Українську державу не захотіли повертатися 200 морпіхів 810-ї бригади морської піхоти російського Чорноморського флоту.

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