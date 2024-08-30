Це був цивільний транспорт і росіяни свідомо били по ньому.

Знімальна група ТСН, телеканалу 1+1 Марафон (телемарафон "Єдині новини"), під час виконання редакційного завдання в Покровському районі, на Донеччині - потрапила під удар російського FPV-дрона. В момент атаки, в службовому автомобілі перебували журналіст Олександр Моторний, оператор Данило Лисенко та водій Олег Мостовий. Безпілотний керований боєприпас розірвався за кілька метрів від автівки журналістів.

Олександр Моторний разом з колегами готували матеріал про евакуацію цивільних з містечок та селищ навколо Покровська. В дорозі вони супроводжували волонтерський мікроавтобус, який і забирав людей. Інцидент трапився за 7-8 кілометрів тиловіше Селидового, на яке зараз наступають окупанти. В момент удару мікроавтобус був вщент заповнений дорослими та дітьми, які тікали від жахів російської агресії.

"Нам на зустріч, буквально метрів за 200 (до місця атаки дрона - ред.) пролетіла військова машина, яка блимала нам фарами. Нам пощастило, що водій буса прочитав, вочевидь, попередження, що є якась небезпека і увімкнув "аварійки" буквально на місці повороту. А наш водій Олег Мостовий встиг відреагувати, якось навіть інтуїтивно. Він встиг натиснути на гальма, бо секундою пізніше, дрон впав би нам, щонайменше, на капот", - розповів Моторний.

Зафільмувати момент атаки російського дрона допоміг, вочевидь, досвід та "професійне відчуття" оператора групи, Данила Лисенка.

"По дорозі ми побачили, що горить терикон. Оператор Даня (Данило Лисенко - ред.) почав знімати. Каже: о, терикон горить, щось прилетіло. І секунд за 20 до цього моменту (падіння дрона - ред.) він увімкнув камеру і почав знімати", - сказав Моторний.

На щастя, від удару ніхто не постраждав. Лобове скло автівки, в якій їхала знімальна група, врятувала бронеплівка. Пасажири мікроавтобуса відбулися переляком.

"Головна проблема - російські дрони зараз здатні залітати глибоко в тил Силам Оборони", - пояснив Моторний.

Він наголосив, що це був цивільний транспорт і вони свідомо били по ньому.

"Це точно не було полювання на журналістів. Це була евакуаційна машина, вона червона - навмисно така зроблена, щоб було видно. Просто росіяни, такі є! Вони, без жодних вагань атакують не надто розбираючи - і військових, і цивільних", - додав журналіст.

Загибель журналістів в Україні

У Краматорську Донецької області під завалами готелю, по якому Росія вдарила з ОТРК "Іскандер-М", після 19 годин пошуків знайшли тіло загиблого журналіста з Британії, повідомили в Національній поліції.

"Росіяни вбили в Краматорську журналіста іноземного медіа та поранили шістьох людей", - йдеться в повідомленні.

Серед поранених - четверо репортерів - громадяни США, Німеччини, Латвії та України, а також дві місцеві жительки, додали в Нацполіції.

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