Зараз журналіст перебуває у лікарні Мечникова у Дніпрі.

Кількість поранених внаслідок російського удару по готелю у Краматорську Донецької області 24 серпня 2024 року зросла до восьми. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

"Поранені – п’ятеро журналістів іноземного медіа 38, 40, 41, 46 та 58 років. Крім того, поранений 60-річний співробітник готелю, а також 32 та 34-річна жінки, які на момент обстрілу були у своїх оселях", – уточнила речниця в коментарі "Суспільне Донбас".

Відомо, що у важкому стані перебуває журналіст Reuters Іван Любиш-Кірдей. Про це повідомила його дружина. Марія Семенченко у Facebook.

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"24 серпня в готель "Сапфір" у Краматорську прилетів "Іскандер". Ви бачили новину, що один із журналістів – у важкому стані. Вже можу сказати – це наш дорогий Іван Любиш-Кірдей. Він опинився недалеко від епіцентру вибуху, тому має численні травми і загалом перебуває у важкому стані", – написала вона.

За її словами, зараз журналіст перебуває у лікарні Мечникова у Дніпрі.

"Він зараз не в свідомості. Ним опікуються найкращі лікарі, роблять все можливе і неможливе", – розповіла Марія.

Ведучий ICTV Володимир Рунець, який є другом Івана, повідомив, що журналіст у комі.

Довідка УНІАН. Іван Любиш-Кірдей – український телеоператор та фотограф, який зараз працює оператором Reuters. Він знімав події під час Євромайдану, а в 2014 році разом з іншими журналістами Маркіяном Лісейком, Георгієм Тихим та Максом Левіним (загинув у березні 2022 року, висвітлюючи російське вторгнення, – ред.) опинився в Іловайському котлі. Тоді їм вдалося вийти. На основі відзнятого тоді матеріалу світ побачив документальний фільм "Кривава війна в Україні – Втеча з Іловайська".

Крім того, Іван Любиш-Кірдей є кавалером ордена "За заслуги" III ступеня (2022).

Удар по Краматорську 24 серпня

24 серпня 2024 року, на День Незалежності України, російські загарбники завдали удару по готелю в місті Краматорськ Донецької області. Сталося це біля 22:35. Ворог застосував ракету "Іскандер-М". Постраждали, зокрема, журналісти іноземного медіа.

Згодом у Національній поліції України повідомили, що після 19 годин пошуків знайшли тіло загиблого журналіста з Британії. Його імʼя не називалося, проте відомо, що вбитому росіянами медійнику було 40 років.

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