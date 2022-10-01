Російський політик Геннадій Гудков: еліти Путіна ненавидять і вже усунули б, якби могли дотягнутися

Російський політик і полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков в інтерв'ю УНІАН розповів про вступ України до НАТО, ймовірність ядерної війни, смерть Путіна, а також про те, на скільки триватиме війна з урахуванням оголошеної мобілізації в РФ.

Геннадій Володимирович, ви не тільки політик, а й полковник ФСБ у відставці. Чи означає це автоматично, що ви знаєте набагато більше за рядового політика-опозиціонера в Росії?

Не знаю. Не буду брехати, це було давно.

Я сподіваюся, як і багато наших глядачів, що ми зараз пройдемося по всіх кулуарних таємниць, і доведемо в черговий раз, що конспірологія - це все-таки цариця наук. Давайте почнемо про головну виставу, яку сьогодні розіграли в Кремлі. Путін оголосив про чергову анексію, цього разу - чотирьох областей України. В чому головна мета? Захід не розцінить це як священний похід Росії за свої землі. Росіянам теж складно буде продати цю ідею, вони зараз зайняті порятунком від мобілізації. Які цілі? Чи можна їх назвати? І чи є вони взагалі крім амбіцій і якихось нав'язливих станів російського президента, як ви думаєте?

Не спокушайтеся, у Путіна зараз не так багато амбіцій і завіральних ідей. Він зараз рятує свою шкуру, тому що він прекрасно розуміє, що війна якщо ще чи не програна, то буде програна. І перші чорні лебеді його поразки вже пролетіли. У нього є абсолютно чіткий прагматичний цинічний кривавий план. Він створює умови для майбутнього ядерного шантажу. Ось що він зараз робить... Ці референдуми, приєднання, урочисті заклинання з трибуни, звинувачення США в геноциді індіанців і мексиканців, когось там ще він наводив…

Він любить маніпулювати, манкувати історією. Я не думаю, що навіть потрібно звертати увагу на все це.

Це все для відводу очей. Путін - патологічний формаліст. У нього є патологія, особливість характеру, душі. На кожне лайно, на кожен злочин, на кожну підлість має бути папірець. До речі кажучи, Сталін був такий же. Жодного розстрілу, заслання в табори чи вбивства не було без якогось папірця. Путін в цьому сенсі дуже сильно на нього схожий, тому йому потрібні формальні папірці про "референдум", "голосування", якесь рішення. Наснага Думи і Ради Федерації, які проголосували за приєднання захоплених окупованих територій.

З'явився такий отруйний жарт у соцмережах: "Ну що, українці, розумієте як ми всі ці роки обирали Путіна?" Адже там же які результати голосування? Явка скажена, 90-95% проголосували за входження в Росію. Ось як у нас проходять ці вибори, ось як у нас узурповано простір, і як ми не можемо і не могли з певного часу виходити на вулицю. Тому що це було все одно, що йти на плаху.

Ми бачимо суцільну фальсифікацію, липу, але Путіну потрібен формальний папірець, щоб прикрити докази злочину.

І тепер він буде загрожувати всьому світу доктриною. Він вже почав натякати. А доктрина готова, Патрушев її написав спеціально. І якщо раптом на Росію хтось нападає, якщо створюють загрозу її існуванню, екзистенційну загрозу, Росія може застосувати ядерну зброю. І ось зараз цей безумець в Кремлі буде шантажувати світ ядерним ударом.

Чи піде Путін на ядерний Голокост

За вашими відчуттями, брязкання ядерним арсеналом - це просто погрози, чи все-таки реальна ймовірність?

Якби Путін міг зараз безкарно застосувати ядерну зброю, я вас запевняю, він давно б її застосував. Все, що його зараз тримає - це страх власної смерті, яка йому обіцяна абсолютно твердо і точно Сполученими Штатами Америки, Великобританією, і навіть Китаєм. Китай, звичайно, не буде бити ядерними ударами по Росії, але відповідні кроки він зробить. І він абсолютно чітко оголосив: "Не смій!"

Ви думаєте, що Путін розуміє, що він вже на межі тієї червоної лінії, за якою йому світить доля навіть не Мілошевича, а Саддама Хусейна, Муаммара Каддафі? Є у нього це розуміння, як ви думаєте?

Я сподіваюся. Зараз дуже важливо підтримувати в ньому цю думку постійними попередженнями і жорсткими діями, тому що на нього нічого інше не діє. Путін зараз розуміє тільки силу. Всі ці дзвінки Макрона, всі ці якісь заклики, якісь спроби сприймаються ним як пораженство і слабкість. Ніяк інакше.

Путін розуміє, що перед ним дуже скоро може постати дилема застосовувати або не застосовувати ядерну зброю. Звичайно, він до кінця буде використовувати інструмент ядерного шантажу. Для цього вся ця метушня. Поки він цього робити не буде. Він зараз підтримує на фронті статус-кво і може затягнути його на нескінченно довгий час, кидаючи в топку війни все нове і нове гарматне м'ясо.

І поки він кидає в топку війни це гарматне м'ясо, ймовірність ядерного удару - несуттєва.

Вона, звичайно, в його хворій голові і в хворій уяві існує і опрацьовується, але не зараз. Тому що зараз немає серйозного контрнаступу, ще немає відчуття безнадії і тотальної військової поразки, яка настане пізніше. Тому ми можемо з вами тимчасово спокійно зітхнути. Що буде далі - знає Господь Бог. Але у мене немає з ним зв'язку телефонного прямого, тому я не можу сказати точно до якого рівня маразму, дурості, цинізму і самогубства може дійти Путін.

Могилізація затягне війну мінімум на півроку

Скільки може тривати ця ремісія, це затягування ситуації на фронті з урахуванням того, якими темпами йде "могілізація" в Росії і з урахуванням темпів поставки нам західної зброї?

Ви знаєте, я робив прогноз. Але я вважав, що безумство у нього не до такої міри, що він оголосить загальну мобілізацію. А мобілізація загальна насправді. "Часткова" - це просто жалюгідне виправдання. І, звичайно, це дуже сильно негативно відбилося на підтримці Путіна серед ось цієї бидлуватої частини населення, яка заражена вірусом великодержавного шовінізму.

І яка всі ці останні десятиліття мовчки приймала це квазідержавне правління цього диктатора.

Вона взагалі не здатна ніяк по-іншому сприймати. Це болото, але агресивне болото.

Якщо ми говорили до мобілізації, я б сказав, що все до квітня-травня закінчиться, але кидання нових людей в бій здатне продовжити війну ще як мінімум на півроку.

Навіть взяти і арифметично порахувати: у нас армії, яка вторглася в Україну, з урахуванням домобілізації комерційної, — 200-230 тисяч. Для того щоб вивести з ладу, перемолоти і зробити її становище відчайдушним, Україні знадобилося 7 місяців. Припустимо, що той контингент, який зараз кидається в бій, в два рази менш боєздатний ніж той, який вже воює. Але навіть якщо туди кинуто 300 тисяч, а це можливо, на жаль, це потрібно стільки ж, скільки потрібно було для 150 тисяч раніше. Ви розумієте, це може затягнутися навіть на рік.

Так, але за цей час можуть ще пару сотень тисяч примусово мобілізувати.

Так. На що розраховує Путін? Затягуючи війну, він розраховує на зміни, які можуть відбутися в західній коаліції. Він розраховує на те, що вичерпається терпіння українського народу, який знаходиться під бомбардуваннями, під ракетними обстрілами, у якого гинуть діти, гинуть жінки, гинуть просто люди, гинуть мирні, гинуть військові на полях битв. І Путін сподівається, що терпіння України, мужності і стійкості не вистачить. Він сподівається, що все таки можуть статися якісь зміни, які ми зараз з вами передбачити не можемо.

Чи можемо ми зараз трактувати новини про подачу заявки на вступ України до НАТО за прискореною процедурою натяком НАТО Росії і Путіну на те, що "Ви дограєтеся. Скоро і наші солдати (за термінологією Путіна) будуть мочити вас в сортирах"?

Дуже б хотілося, щоб була така реакція НАТО. Тільки я весь час звик заземлювати наші мрії і бажання. Я не впевнений, що НАТО зараз може так жорстко і різко відповісти. Він якусь візьме паузу, на мій погляд. Я можу помилятися. Тому що НАТО поводиться твердо, але не провокує Путіна на якісь божевільні дії.

І Столтенберг займає таку позицію, і лідери провідних країн НАТО теж поводяться досить стримано. На мій погляд НАТО і США займають таку стриману збалансовану позицію, але позицію сили. І я вважаю, що це зараз правильно. Путін - абсолютний цинік. Тому не треба їм давати зайві аргументи і нагнітати емоційну ситуацію.

Він же мріє про мирний процес, але на умовах, коли 20% території України будуть захоплені і окуповані. Він же хоче всіх посадити за стіл і почати торгуватися, щоб з ним торгувалися: "Бачите, який я великий, весь світ до мене приїхав і зі мною торгується. Я ось такий-сякий, а вони бояться зі мною воювати".

У нього ж мрія сказати це, якщо раптом почнуться переговори. Тому він сам є генератором цих ідіотських кривавих ідей. Немає нікого, хто на нього тисне. Він сам виступає на найрадикальніших, найжорстокіших, безглуздих і кривавих позиціях. Путін - головний військовий злочинець цієї війни. І головний ініціатор.

Путіна ненавидять вже і його власні еліти

Зараз з'явилися передумови на бунт регіонів. Ясна річ, що для того, щоб революція перемогла, потрібно щоб столиця вийшла на протест. Але регіони зараз можуть прокинутися? Якщо так, то на які можна робити ставку?

Регіони можуть прокинутися, але недостатньо зараз передумов, щоб вони пішли по ланцюговій реакції. Регіони можуть виступити тільки детонаторами, але вони не можуть привести до зміни режиму. Якщо вони виступлять детонаторами цього процесу, і почнеться ланцюгова реакція одного регіону за іншим, тоді так, і в Москві може спалахнути якась революція, яка позбавить Путіна життя або відсторонить його від влади.

Так, еліта зараз ненавидить Путіна. Як регіональна, так і московська. Але не в цьому справа. Справа в тому, що від цієї ненависті до усунення вождя - величезна дистанція. І чи буде вона пройдена? Ми з вами не знаємо і не можемо закладатися на цей варіант як на реальний.

Було кілька замахів, але Гітлер залишився живий. Було багато спроб усунути Фіделя Кастро, але він помер своєю смертю. Але ми з вами не можемо чітко прорахувати ймовірність цієї події. Це неможливо. Передумови, як я вже сказав, є. Але від передумов до реалізації - величезна дистанція, і вона може бути ніколи не пройдена.

Еліта, на відміну від народу, настільки добре розуміє що відбувається, що давно вже Путіна ненавидить. Вона розуміє, що її позбавили майбутнього. Її позбавили навіть і сьогодення. Її та її сімей можуть позбавити життя та іншого. Вони це добре розуміють, на відміну від народу, який прозріє тільки тоді, коли або ядерний гриб побачить, або коли їм по телевізору оголосять, що Путіна більше немає при владі.

Звичайно, рух зверху представляється мені краще, але більш імовірно на сьогоднішній день рух знизу. Але можуть бути обставини, які зроблять цей рух неможливим.

Наскільки небезпечно створення російського військового угруповання в Білорусі на кордоні з Росією?

Гіпотетично це може бути, і повторення атаки на Київ. Практично, мені здається, Путіну зараз не до цього. Йому буде важливіше утримати цей статус-кво, який склався на великій лінії фронту. Мені здається, цей південний коридор для нього зараз важливіше. Він зараз буде говорити: "Ми прорубали коридор, Крим наш" і так далі.

Лукашенко розуміє, що треба буде якось потім виживати далі. Він, звичайно, буде смоктати з Путіна гроші, щось йому обіцяючи і здаючи країну в оренду, тому що у нього своїх грошей немає. Він же здав зараз Білорусь в оренду Росії. Тому він буде так і далі продовжувати. Але я думаю, що безпосередньо в бойове зіткнення збройні сили і силові структури Білорусі з Україною не увійдуть. Вже не увійдуть. І росіянам ніякого сенсу немає починати знову, отримувати по морді від української армії, яка зараз все-таки отримує все більше і більше зброї, досвіду, підтримки. Я не знаю, хто в оточенні Путіна готовий взяти відповідальність за новий штурм Києва.

Диана Шароди