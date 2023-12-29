Загинули цивільні люди у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Харкові та Запоріжжі.

Наразі поліція інформує про 12 загиблих та 76 поранених людей внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу України, але ще тривають пошуково-рятувальні операції.

Про це повідомив в Telegram міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Так, за його інформацією, у столиці під ракетний обстріл потрапили Святошинський, Подільський, Шевченківський райони. Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру, автомобілі, складські приміщення. Загинуло 2 особи, 18 травмовано.

У Львівській області завдано ракетних ударів по місту Львів. Вибухом пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктуру. 1 людина загинула, 9 поранених.

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На Дніпропетровщині ворог влучив по торговому центру, в обласному центрі загинуло 5 та травмовано 15 осіб. Також є влучання по пологовому будинку. Підрозділи ДСНС врятували 4 пацієнток.

"Одеська область: є влучання у триповерховий будинок, під завалами, можливо, перебувають люди. Також в Одесі пошкоджено ще щонайменше два будинки. З житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 особи. Загалом 2 людини загинуло, 15 поранено", - констатує Клименко.

Крім того, Харківську область ворог почав обстрілювати ще вдосвіта. Там внаслідок влучань снарядів одна людина загинула, девʼять осіб отримали поранення, медики надають допомогу на місці.

Також окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурних обʼєктах Запоріжжя. 1 людина загинула, 10 поранено.

"У ці хвилини рятувальники, поліцейські, нацгвардійці долучені до ліквідації наслідків ударів по всій Україні - гасять пожежі, рятують, підтримують потерпілих. Працюють психологи ДСНС та поліції. Усі дані щодо постраждалих можуть оперативно змінюватися", - зазначив Клименко.

Ракетний обстріл України росіянами - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, президент України відреагував на сьогоднішній масований обстріл росіянами України, повідомивши, що було застосовано ворогом близько 110 ракет.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вранці в ефірі інформаційного марафону повідомив, що потужного удару по всій території України росіяни завдавали різними засобами повітряного нападу.

"Фактично летіло усе. Мабуть, "Калібрів" не було, а так і "Кинджали" ми бачили, і балістику С-300, і крилаті ракети... Далі бачимо застосування "Шахедів". Теж летіли з південно-східного напрямку", - зазначив він.

Речник сказав, що мішенню росіян була вся Україна, бо дуже давно на моніторах не було видно "стільки червоного". Червоним позначаються ворожі цілі. "Дуже давно не було видно, коли все фактично було у повітряних цілях ворога в усіх областях, фактично в усіх напрямках", - підкреслив Ігнат.

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