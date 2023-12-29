Супротивник залучив близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95, поділився Ігнат.

Російські окупанти сьогодні завдали масованого потужного удару по всій території України різними типами ракет.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі інформаційного марафону. "Ворог завдав масованого удару. Сьогодні це можна назвати, дійсно, масований ракетний удар різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло усе. Мабуть, "Калібрів" не було, а так і "Кинджали" ми бачили, і балістику С-300, і крилаті ракети, які досі знаходяться на наших радарах - західна частина України... Далі бачимо застосування "Шахедів". Теж летіли з південно-східного напрямку", - заявив спікер.

Також він вказав на можливість запуску росіянами ракет типу Х-22, які летять зі швидкістю 4 тис. км/год і заходять на ціль по балістичній траєкторії. За його словами, близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було застосовано. "За попередньою інформацією, ракети Х-101, Х-555. Ми бачимо, що дійсно потужний ворог сьогодні завдав удар. Є збиття по регіонах, і на жаль, є постраждалі", - сказав Ігнат.

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Речник зазначив, що мішенню росіян була вся Україна, бо дуже давно на моніторах не було видно "стільки червоного". Червоним позначаються ворожі цілі. "Дуже давно не було видно, коли все фактично було у повітряних цілях ворога в усіх областях, фактично в усіх напрямках", - додав Ігнат.

За його словами, окупанти спочатку проводили розвідку боєм завдяки запуску дронів-камікадзе типу "Шахед", а потім запустили ракети різних типів. "Традиційно вони кружляли, обходячи традиційні місця, де їх можуть збити. Вони, таким чином, заходили на ціль, могли просто облетіти по колу області, а потім зайти з іншого боку", - сказав речник.

Ракетний обстріл України росіянами - сьогодні це варто знати

Варто зазначити, що в Україні довго тривала повітряна тривога. Як писав УНІАН, внаслідок обстрілу у багатьох містах України є влучання. Зокрема, повідомлялося про руйнування у Дніпрі, Києві та Львові. За відомостями місцевої влади, у Львові є одна жертва та вісім поранених.

У столиці під час масованого ворожого удару, зокрема, вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". Повідомлялося, що є постраждалі, й деякі люди знаходяться під завалами.

Близько 9:30 в Україні нарешті почали оголошувати відбої повітряної тривоги.

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