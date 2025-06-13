Вранці п'ятниці, 13 червня 2025 року, в мережі почала поширюватися інформація про втрату Росією чергового свого літака. Був збитий штурмовик Су-25, проте офіційного підтвердження з нашого боку до останнього моменту не було.

Незабаром у мережі з'явилося відео, на якому підтверджується збиття російського Су-25. Це сталося внаслідок "дружнього вогню" під окупованим Соледаром.

"Льотчик у госпіталі. Зламана рука. Що тут було порушено і хто в цій аварії винен, розбереться комісія", - пише російський пропагандист Fighterbomber у Telegram.

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Втрати російської авіації - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна збила російський Су-35 на Курському напрямку.

Крім того, ми розповідали, що наш морський дрон збив російський Су-30.

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