Це сталося в суботу вранці, 7 червня.

У суботу вранці, 7 червня 2025 року, Повітряні сили України провели успішну операцію на Курському напрямку, внаслідок якої було збито російський винищувач Су-35.

"Разом до перемоги!", - йдеться на офіційній сторінці ЗС України в Telegram.

Знищення російських літаків

Останній удар по російських літаках Україна завдала 1 червня. Тоді, під час операції "Павутина" від СБУ, було знищено понад 40 цілей, включно зі стратегічною авіацією ворога.

Відео дня

Останнє збиття російського винищувача в повітрі відбулося на початку травня. Тоді воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 позбулися російського Су-30. Цей випадок перший у світі, адже збиття відбулося за допомогою ракети з надводного безекіпажного катера MAGURA.

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