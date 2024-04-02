В Луганській ОВА назвали подію "позаштатним сходженням авіаційної бомби".

У вівторок, 2 квітня, на тимчасово окуповане місто Рубіжне з російського винищувача впала авіабомба окупантів.

Як повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, російська авіабомба впала поблизу залізничного вокзалу.

"В окупованому Рубіжному – друга частина дійства із "позаштатним сходженням авіаційної бомби". Впала вона з російського винищувача неподалік залізничного вокзалу", - пише Лисогор.

Про кількість жертв не повідомляють, вцілілих евакуювали та тримають разом.

Бомбардування Рубіжного

Як повідомляв УНІАН, це вже другий випадок, коли Рубіжне зазнало "позаштатного сходження авіаційної бомби". Минулий раз це сталося 8 січня, тоді снаряд впав в районі жилої забудови. Голова Луганської ОВА написав, що окупанти з авіації вдарили по вцілілим багатоповерхівкам Рубіжного – через чисельних свідків подію не вдалося приховати.

"Минулого разу, коли люди повернулися до своїх домівок, вони недорахувалися багатьох цінних речей — працюючих на місці спеціалістів цікавив не тільки боєприпас", — нагадав Лисогор.

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