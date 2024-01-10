Є вже декілька випадків сходження боєприпасів з російських літаків.

Британська розвідка проаналізувала епізоди, коли Російська Федерація випадково скидала боєприпаси на свої міста та окуповані нею населені пункти України.

У розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії за 10 січня нагадали, що 2 січня російська авіація скинула ракету на село Петропавлівка Воронезької області. Згодом цей інцидент підтвердило російське Міноборони.

Водночас нещодавно на окуповане місто Рубіжне Луганської області впала російська авіабомба. Обидва інциденти сталися під час бойових вильотів авіації РФ.

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Схожа ситуація була й у квітні минулого року. Тоді російський літак Су-34 скинув авіабомбу на Бєлгород.

"Постійна схильність Росії до інцидентів з боєприпасами, ймовірно, посилюється недостатньою підготовкою і втомою екіпажів, що призводить до поганого виконання тактичних завдань під час місій", – наголошують британці.

Як РФ бомбить свою територію

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня, у Бєлгороді прогримів потужний вибух на перехресті двох жвавих вулиць у центрі міста. На місці вибуху утворилася величезна воронка діаметром 20 метрів.

Вранці 2 січня боєприпас звалився в селі Петропавлівка Воронезької області. Тоді постраждали чотири людини, отримали пошкодження понад 100 будинків, школа, Будинок культури, будівля адміністрації, а також п'ять легкових автомобілів і трактор.

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