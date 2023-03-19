На кадрах нібито Путін каже два слова.

Російські пропагандисти показали дивне відео нібито візиту диктатора Володимира Путіна в окупований Маріуполь Донецької області.

Як повідомляє держагентство "РИА-Новости", Путін нібито прилетів у Маріуполь вертольотом, а потім пересів на автівку, за кермом якої оглянув зруйноване за його наказами місто, роблячи зупинки.

На кадрах, опублікованих пропагандистами, видно за кермом автівки якогось чоловіка, якого видають за Путіна. Його обличчя розглянути нереально, як і картинку за вікном автомобіля.

Відео дня

Згодом нібито Путін приїжджає у якусь будівлю. Її пропагандисти Кремля видають на філармонію Маріуполя. Там нібито Путін сів на крісло і прокоментував: "Зручно, гарно". Це, до речі, єдині слова диктатора за увесь ролик.

Путін в Маріуполі: що відомо

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін нібито вперше відвідав окуповану частину сходу України. Путін нібито побував у житловому комплексі "Невський", який побудували росіяни, поговорив з "жителями" і навіть "сходив у гості" до однієї сім'ї "за її запрошенням".

Однак Кремль не показав жодного фото та відео із чіткими доказами того, що Путін дійсно був у місті.

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