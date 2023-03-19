Президента РФ нібито "запросила в гості" маріупольська сім'я.

Президент РФ Володимир Путін нібито вперше відвідав окуповану частину сходу України.

Російський лідер на вертольоті "прилетів" у захоплений Маріуполь Донецької області, а за кермом машини "об'їхав" кілька районів і здійснював зупинки, повідомляє в неділю, 19 березня, ТАСС, посилаючись на дані прес-служби Кремля.

Путін нібито побував у житловому комплексі "Невський", який побудували росіяни, поговорив з "жителями" і навіть "сходив у гості" до однієї сім'ї "за її запрошенням".

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"...також оглянув берегову лінію Маріуполя в районі яхт-клубу, будівлю театру, пам'ятні місця міста", - стверджують у Кремлі.

Варто зазначити, що на сайті Кремля немає повідомлення про візит Путіна до Маріуполя і фотографій чи відео з президентом РФ з цього українського міста.

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Росіяни після вторгнення майже повністю зруйнували Маріуполь і захопили місто. Зокрема, противник розбомбив Маріупольський драматичний театр, в якому ховалися мирні жителі. У місті через росіян загинули десятки тисяч людей.

Ворог після окупації міста почав зносити пошкоджені будинки та будувати нове житло. Багато людей залишилися без даху над головою. Журналісти дізналися, що побудоване житло надають колаборантам.

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