Президент РФ знову заявляв, що готовий домовлятися про "прийнятні розв'язки" війни в Україні.

Мирні переговори між РФ і Україною неможливі. Вся річ у тому, що навіть чиновники країни-агресора не вміють домовлятися по дрібницях.

Про неможливість мирних переговорів з Путіним у своєму Twitter висловився колишній командувач Сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Марк Хертлінг. Так він прокоментував недавню заяву диктатора.

Путін стверджував, що Кремль не відмовився від ідеї "домовитися". Однак все це може обернутися новими вимогами і брехнею, вважає генерал.

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"Напередодні Різдва Путін каже, що "готовий до переговорів". Провівши "переговори" з російськими військовими і Міноборони, я витягнув уроки: навіть у дрібницях чиновники Росії не домовляються... То вимагають, то брешуть, то відмовляються від домовленостей", - зазначив Хертлінг.

Переговори між РФ і Україною

Раніше президент РФ Путін заявив, що держава-агресор не відмовляється від переговорів. Кремль нібито готовий обговорювати "прийнятні розв'язки" війни в Україні. В офісі президента України вже відповіли на заяву диктатора. Росія не хоче вести переговори, а намагається уникнути відповідальності, заявив Подоляк.

В ISW також вважають, що Путін не готовий до миру, а намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну. Кремль продовжує розглядати Україну як нелегітимну державу, а Зеленського – як несамостійного гравця. У ЦПД зазначали, що РФ готує населення Росії до продовження війни.

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