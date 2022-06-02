Виключно з метою особистої наживи вони забирали приватне майно: від нижньої білизни та одягу до великої побутової техніки.

Десятьом військовим РФ повідомлено про підозру у розграбуванні майна мирних жителів Бучі.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, з 24 лютого по 31 березня військовослужбовці військової частини нацгвардії РФ під час окупації Бучі займалися розграбуванням цінностей місцевого населення. Виключно з метою особистої наживи вони забирали приватне майно: від нижньої білизни та одягу до великої побутової техніки.

Після звільнення територій Київської області, окупанти, відступивши до Білорусі, з м. Мозир пересилали награбоване в Україні майно поштовими відправленнями своїм родичам.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваних у міжнародний розшук.

Як повідомляв УНІАН, раніше колишня Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, що російські окупанти продовжують мародерити на територіях України. Ворог краде не тільки зерно, пральні машини та сковорідки, а й вивозить металопродукцію з Маріуполя.

Так, до Ростова-на-Дону мав вирушити корабель з трьома тоннами вантажу. За інформацією омбудсмена, до російської окупації на території порту в Маріуполі було до 200 тисяч тонн металу та чавуну, вартість яких становить 170 мільйонів доларів.

При цьому окупанти намагаються зробити вивезення награбованого більш зручним для себе і почали відновлювати залізничне сполучення в Маріуполі та Волновасі.

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