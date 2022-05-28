Для вивезення металу війська РФ розмінували частину морського порту міста.

Російські окупанти продовжують мародерити на територіях України. Ворог краде не тільки зерно, пральні машини та сковорідки. Нині рашисти вивозять ще й металопродукцію з Маріуполя.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Мародерство рашистів на тимчасово окупованих територіях України продовжується. Слідом за викраденням українського зерна, окупанти вдалися до вивезення металопродукції з Маріуполя. Для цього вони розмінували частину морського порту міста", - розповіла вона.

Вже відомо, що окупанти відправляють першу "партію" награбованого металу. З Маріуполя до Ростова-на-Дону вирушить корабель з 3 тоннами грузу. Окрім цього рашисти намагаються зробити вивезення награбованого більш зручним для себе. Для цього вони почали відновлювати залізничне сполучення в Маріуполі та Волновасі.

За інформацією омбудсмена, до російської окупації на території порту знаходились до 200 тисяч тонн металу та чавуну, вартість яких становить 170 мільйонів доларів.

"Своїми діями окупант порушує IV Женевську конвенцію 1949 року про захист цивільного населення під час війни та статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні", - наголосила Денісова.

Раніше УНІАН вже повідомляв про масштаб вкрадених російськими військами пшениці та овочів з Херсонської області.

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