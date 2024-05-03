Наразі у Росії підтверджують ліквідацію топ-командира одного з полків, а також прапорщика.

У Росії почали визнавати втрати офіцерського складу внаслідок руйнівного удару ЗСУ по командному пункті окупантів у захопленому Бахмуті Донецької області.

Як повідомив офіцер ЗСУ, військовий блогер, який відстежує втрати РФ, Анатолій Штефан "Штірліц", у російських пабліках з'являються перші некрологи.

Підтверджено "успішну демобілізацію" окупантів з 331 парашутно-десантного полку міста Кострома. Серед ліквідованих:

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начальник розвідки полку старший лейтенант Сатарін Ілля "Барс";

прапорщик Сергій Лобанов.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби на фронті відбулося 134 бойових зіткнення. Росія зосередилася на кількох напрямках Донбасу.

Найбільше штурмів відбулося на Авдіївському напрямку. Там росіяни атакували 50 разів. Під Бахмутом загарбники здйснили 22 спроби прориву оборони ЗСУ.

В ГУР заявили, що Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області. Росія, ймовірно, збільшить угрупування військ для цих операцій, але цього буде недостатньо для взяття великого міста.

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