Росія посилила штурми під Авдіївкою: Генштаб розкрив ситуацію на фронті

Крім того, ще одним гарячим напрямком залишається Бахмутський, де росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 134 бойових зіткнення. Росія зосередилася на кількох напрямках Донбасу.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, ворог завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів.

На Куп’янському напрямку воїни відбили 12 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

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На Лиманському напрямку ворог 15 разів атакував позиції наших захисників в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині і населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку воїни відбили 22 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 50 атак в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби окупанти здійснилии 8 безуспішних атак на позиції наших військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 засобу ППО, 2 артилерійських системах та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський попередив, що найближчими місяцями почнеться великий наступ Росії. Йшлося про кінець травня або червень.

"До нас потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію... Я кажу, що нам потрібна допомога зараз", - акцентував Зеленський.

В ГУР заявили, що Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області. Росія, ймовірно, збільшить угрупування військ для цих операцій, але цього буде недостатньо для взяття великого міста.

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