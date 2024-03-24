Загарбники поспіхом провели "розслідування" та встановили підозрюваних у злочині.

Російські окупанти не віддають рідним тіла трьох розстріляних жителів села Кохани Херсонської області.

Як повідомляє у Telegram Центр прав людини ZMINA, тіла Олександра Карпуся, Олександра Голенкова та Миколу Вознова знайшли у Коханах минулого тижня.

"Окупанти провели так звані "слідчі дії" й затримали двох військовослужбовців з Волгоградської області РФ. Єдине, що відомо про вбивство - на тілах чоловіків були виявлені вогнепальні поранення", - йдеться у дописі.

Тіла вбитих пролежали три дні, бо ніхто не хотів їхати їх забирати. Наразі окупанти не віддають тіла рідним чоловіків.

Розстріл цивільних у Коханах

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти, завербовані у колонії, розстріляли трьох мирних українців в окупованому селі Кохани Херсонської області.

Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди у передпокої одного з будинків. Загиблі - чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков та Вознов.

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