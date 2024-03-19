За підозрою у вбивстві затримали окупантів, які проходили службу у в/ч 11843.

Російські окупанти, завербовані у колонії, розстріляли трьох мирних українців в окупованому селі Кохани Херсонської області.

Як повідомляє ASTRA з посиланням на власні джерела, тіла трьох мешканців Коханів виявили після звуків стрілянини 15 березня.

"Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди у передпокої одного з будинків. Загиблі — чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков та Вознов", - пише канал.

Відео дня

Пізніше за підозрою у вбивстві затримали окупантів, які проходили службу у в/ч 11843 36-річного Олексія Буллєліна (на фото) та 37-річного Мунтяна Тарасенка. Обидва – з Волгоградської області. Булелін ще 2010 року викрав автомобіль, отримавши умовну судимість. Тарасенко, згідно злитих баз, був раніше судимий за насильницькі дії, проте інших підтверджень його судимості немає.

Вбивства мирних людей в окупації: останні новини

У листопаді 2022 року повідомлялося, що у Запорізькій області російські загарбники вночі розстріляли сім'ю Дармобедів, серед убитих були двоє неповнолітніх дітей.

Минулої осені стало відомо про розстріл сім'ї Капканець в окупованій Волновасі Донецької області. Загарбники вбили дев'ять осіб, у тому числі двох дітей. Розстріл сім'ї окупантами підтвердили і в Слідчому комітеті РФ.

Згодом в окупованій російськими загарбницькими військами Кремінній Луганської області розстріляли сім'ю.

Вас також можуть зацікавити новини: