В Україїни немає механізму офіційного підтвердження таких випадків, тому їх насправді значно більше.

Офіс генпрокурора офіційно зафіксував вже понад 100 випадків страти російськими окупантами українських військовополонених, але насправді цифри можуть бути набагато більші. Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Radio NV.

"Наскільки мені відомо, за інформацією від ОГП, зафіксованих випадків розстрілів росіянами українських військовополонених більше 100. Загальна кількість зафіксованих українських військовополонених, яких росіяни стратили, 102 на даний момент", - розповів він.

Лубінець зазначив, що насправді таких випадків набагато більше, адже в Україїни немає механізму офіційно підтвердити цю інформацію.

Відео дня

"Коли зафіксував український дрон згори дії росіян, вони ідентифіковані, це можна робити. А коли інформація отримана від джерел, які треба додатково верифікувати, принаймні немає відео, але є документальне підтвердження, свідчення, зокрема про це свідчать російські військовополонені, але не можуть назвати якихось деталей, це ускладнює процедуру верифікації та юридичну фіксацію цього злочину", - пояснив він.

Він підкреслив, що росіяни вже зробили це постійною практикою, однак жодної дієвої реакції з боку міжнародної спільноти немає.

"Таке враження, що ніхто крім України не хоче цього помічати", - зазначив омбудсмен.

Страти українських військовополонених

Сьогодні Донецька прокуратура повідомила про черговий випадок страти пораненого бійця ЗСУ - у Нью-Йорку на Донеччині.

На початку жовтня 2024 стало відомо, що російські окупаційні війська стратили 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.

Як зазначав експерт Олександр Мусієнко, російські окупанти могли отримати усні вказівки від керівництва розстрілювати полонених українських воїнів.

Вас також можуть зацікавити новини: