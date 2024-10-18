Це сталось 6 вересня.

Російські окупанти розстріляли, ймовірно, пораненого бійця ЗСУ. За повідомленням Донецької облпрокуратури, попередньо, це сталось 6 вересня 2024 року, близько 10:00, поблизу "Фенольного заводу" на території селища Нью-Йорк на Покровському напрямку.

"Під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі військовослужбовець ЗСУ, ймовірно, отримав поранення. Через деякий час будівлю, у якій він перебував, захопили окупанти, а його взяли у полон. Беззбройного захисника, який лежав на землі, вони розстріляли", - повідомляють у прокуратурі.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Зазначається, що озпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Страти українських полонених

Як повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець, росіяни вбили вже понад 100 українських військовослужбовців, які здавалися в полон.

На початку жовтня 2024 стало відомо, що російські окупаційні війська стратили 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. В Офісі генерального прокурора України зазначали, що воєнний злочин окупанти скоїли в районі сел Миколаївка і Сухий Яр Покровського району.

А 10 жовтня стало відомо, що росіяни розстріляли 9 українських військових на Курщині.

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