На переконання омбудсмана, Росія все одно понесе відповідальність за свої воєнні злочини.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на резонансне відео з розстрілом беззбройного українського військового.

"Росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин. Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, - це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості", - написав Лубінець у Телеграм-каналі.

Омбудсман наголосив, що у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, а росіяни за українське гасло розстрілюють.

Відео дня

"Дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти. Мета України, як і всього демократичного світу, - притягнення Російської Федерації до відповідальності. Відправив це відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії", - зазначив Лубінець.

Розстріл беззбройного українського полоненого

У понеділок, 5 березня, в мережі з'явилося жахливе відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. На опублікованих кадрах можна чітко побачити, що захисник України беззбройний.

На записі боєць стоїть цілком спокійно й курить, голос за кадром говорить: "Знімай його". В останні миті свого життя український полонений промовляє "Слава Україні!". Після цього лунає автоматна черга, закривавлений захисник падає.

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