Батько та син самовільно покинули військову частину в Одеській області та викрали табельний пістолет.

Двоє військовослужбовців, яких затримали за розстріл поліцейських, що стався 20 квітня у Вінницькій області, скоріш за все, є дезертирами.

Як повідомили у ДБР, фігурантам повідомлено про підозру у дезертирстві. Також перевіряється інформація щодо викрадення підозрюваними вибухівки та зброї з підрозділу їх військової частини.

За даними слідства, 19 квітня військовослужбовці - батько та син - самовільно покинули військову частину в Одеській області. Вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них.

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Надалі, близько 2 години ночі 20 квітня, у Вінницькій області, фігуранти стріляли у правоохоронців та втекли з місця події. Правоохоронці затримали їх наступного дня, 21 квітня, у селі Липецьке Подільського району Одещини.

Поліція веде розслідування за ст. 348 (вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу). Працівники ДБР також повідомили затриманим про підозру у дезертирстві зі зброєю, здійснену в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 408 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу їм у вигляді тримання під вартою.

Розстріл поліцейських на Вінниччині

В ніч на 20 квітня поблизу села Яланець Бершадської ОТГ на Вінниччині відбувся розстріл двох працівників поліції, коли правоохоронці зупинили для перевірки легковий автомобіль. Люди, які перебували в авто, застосували вогнепальну зброю - загинув 20-річний Максим Зарецький, його напарник був поранений. Нападники втекли з місця злочину. У мережах з’явилася інформація, що зловмисники – нібито проходять службу у складі 28-ї окремої механізованій бригаді ім. Лицарів Зимового походу.

У оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що підозрювані - з однієї з військових частин, але понад рік не мають відношення до 28-ї бригади.

Згодом знайшли авто, у якому пересувалися фігуранти, вчора, 21 квітня, обох затримали в Одеській області. Це двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. Також йшлося, що правоохоронці знайшли, які належать до військового майна.

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