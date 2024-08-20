Знищено десятки російських спостережних постів, поділився командувач Національної гвардії.

Понад 500 ворожих цілей виявили наші розвідники минулого тижня на лінії фронту.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач Національної гвардії Олександр Півненко. За його словами, це дало змогу наносити точне ураження та результативно їх знищувати.

Інформуючи, зокрема, про південний напрямок, Півненко зазначив, що за минулий тиждень підрозділами аеророзвідки 11 бригади ім. М. Грушевського на Херсонському та Запорізькому напрямках здійснено 229 вогневих уражень противника та його бойових позицій.

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"Серед результатів влучної роботи знищення 21 спостережного посту; 5 одиниць автобронетехніки; 6 складів із БК; 24 антен зв'язку; 4 мінометів; 17 місць перебування о/з; 14 БПЛА різного типу", - написав керівник НГУ.

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Як повідомляв УНІАН, українські оборонці спрямовують свої зусилля на виснаження бойового потенціалу ворога. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб.

Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 26 бойових броньованих машин, 52 артилерійських системи, одну РСЗВ, засіб ППО, 55 БПЛА оперативно-тактичного рівня, ракету, 95 автомобілів та 22 одиниці спеціальної техніки окупантів.

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