Українські оборонці за добу знищили понад 1,3 тисячі окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.
"Бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 601800 (+1330 за добу, що минула) осіб", - зазначено у повідомленні.
Ліквідовано також чимало техніки ворога, зокрема:
- танків ‒ 8518 (+5 за минулу добу) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 16521 (+26),
- артилерійських систем – 17156 (+52),
- РСЗВ – 1166 (+1),
- засоби ППО ‒ 926 (+1),
- літаків – 367,
- гелікоптерів – 328,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13864 (+55),
- кораблів /катерів ‒ 28,
- підводних човнів - 1.
Крім того, знищено 23142 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, з них 95 – за останню добу та 2885 одиниць спеціальної техніки, в тому числі 22 одиниці за добу, що минула.
Війна з Росією - новини
Як повідомляв УНІАН, Україна спрямовує свої зусилля на те, щоб виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема й під час операції в Курській області РФ, де ЗСУ розпочали операцію на початку серпня.
Як пише Forbes, українські військові намагаються ізолювати великий шматок Курщини і в цьому вже мають великий прогрес.