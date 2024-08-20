Ліквідовано також чимало техніки ворога, зокрема понад 30 танків та бронемашин, 1 засіб ППО, більше 50 артсистем.

Українські оборонці за добу знищили понад 1,3 тисячі окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 601800 (+1330 за добу, що минула) осіб", - зазначено у повідомленні.

Ліквідовано також чимало техніки ворога, зокрема:

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танків ‒ 8518 (+5 за минулу добу) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 16521 (+26),

артилерійських систем – 17156 (+52),

РСЗВ – 1166 (+1),

засоби ППО ‒ 926 (+1),

літаків – 367,

гелікоптерів – 328,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13864 (+55),

кораблів /катерів ‒ 28,

підводних човнів - 1.

Крім того, знищено 23142 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, з них 95 – за останню добу та 2885 одиниць спеціальної техніки, в тому числі 22 одиниці за добу, що минула.

Війна з Росією - новини

Як повідомляв УНІАН, Україна спрямовує свої зусилля на те, щоб виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема й під час операції в Курській області РФ, де ЗСУ розпочали операцію на початку серпня.

Як пише Forbes, українські військові намагаються ізолювати великий шматок Курщини і в цьому вже мають великий прогрес.

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