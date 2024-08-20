Українські оборонці за добу знищили понад 1,3 тисячі окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні

"Бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 601800 (+1330 за добу, що минула) осіб", - зазначено у повідомленні.

Ліквідовано також чимало техніки ворога, зокрема: 

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  • танків ‒ 8518 (+5 за минулу добу) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 16521 (+26),
  • артилерійських систем – 17156 (+52),
  • РСЗВ – 1166 (+1),
  • засоби ППО ‒ 926 (+1),
  • літаків – 367,
  • гелікоптерів – 328,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13864 (+55),
  • кораблів /катерів ‒ 28,
  • підводних човнів - 1. 

Крім того, знищено 23142 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, з них 95 – за останню добу та 2885 одиниць спеціальної техніки, в тому числі 22 одиниці за добу, що минула.

Втрати ворога на 20 серпня / Інфографіка УНІАН

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Як повідомляв УНІАН, Україна спрямовує свої зусилля на те, щоб виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема й під час операції в Курській області РФ, де ЗСУ розпочали операцію на початку серпня. 

Як пише Forbes, українські військові намагаються ізолювати великий шматок Курщини і в цьому вже мають великий прогрес.

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