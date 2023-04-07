В 11 санкційному пакеті готується багато неприємностей для Росії.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак у Telegram. Він привітав пропозицію Польщі та країн Балтії включити в 11 санкційний пакет ЄС обмеження щодо атомної енергетики РФ.
"Санкції проти атомної енергетики РФ - це саме те, що потрібно", - наголосив Єрмак.
Він повідомив, що міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака зараз завершує підготовку "Плану дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації 2.0". "Для росіян готуємо багато неприємностей", - наголосив керівник Офісу президента України.
Санкції проти Росії - сьогодні це треба знати
Як повідомляв УНІАН, 4 квітня президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відзначили необхідність підготовки 11-го пакету санкцій проти Російської Федерації.
Як відомро, 25 лютого Євросоюз схвалив 10-й пакет санкцій до Росії. У цьому пакеті передбачені санкції проти підприємств військової промисловості та фінансового сектору і проти пропагандистів РФ.
Зокрема, передбачено нові значні обмеження на імпорт/експорт і заборону російських пропагандистських ЗМІ. Обмежувальні заходи запроваджено проти 121 фізичної та юридичної особи. Санкції спрямовані, зокрема, на тих, хто відповідальний за депортацію та примусове усиновлення щонайменше шести тисяч українських дітей.