Необхідні санкції проти атомної енергетики РФ, зазначив керівник Офісу президента.

В 11 санкційному пакеті готується багато неприємностей для Росії.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак у Telegram. Він привітав пропозицію Польщі та країн Балтії включити в 11 санкційний пакет ЄС обмеження щодо атомної енергетики РФ.

"Санкції проти атомної енергетики РФ - це саме те, що потрібно", - наголосив Єрмак.

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Він повідомив, що міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака зараз завершує підготовку "Плану дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації 2.0". "Для росіян готуємо багато неприємностей", - наголосив керівник Офісу президента України.

Санкції проти Росії - сьогодні це треба знати

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відзначили необхідність підготовки 11-го пакету санкцій проти Російської Федерації.

Як відомро, 25 лютого Євросоюз схвалив 10-й пакет санкцій до Росії. У цьому пакеті передбачені санкції проти підприємств військової промисловості та фінансового сектору і проти пропагандистів РФ.

Зокрема, передбачено нові значні обмеження на імпорт/експорт і заборону російських пропагандистських ЗМІ. Обмежувальні заходи запроваджено проти 121 фізичної та юридичної особи. Санкції спрямовані, зокрема, на тих, хто відповідальний за депортацію та примусове усиновлення щонайменше шести тисяч українських дітей.

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