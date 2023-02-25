До списку включили понад сотню фізичних та юридичних осіб, причетних до депортації дітей з України.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що ЄС нарешті погодив 10-й пакет санкцій проти Російської Федерації. У список потрапило 121 фізична та юридична особа Росії.

Як уточнив Боррель у своєму Twitter, нові обмеження торкнулися імпорту та експорту на російський ринок, а також осіб, причетних до насильницької депортації понад 6000 дітей з України.

"У список включено 121 фізичну та юридичну особу, введені значні нові обмеження на імпорт/експорт, заборонені російські пропагандистські ЗМІ", - написав він.

Також дипломат нагадав, що Євросоюзі, як і раніше, має єдиність у своїй рішучості завдати шкоди військовій машині Росії. За його словами, країна-агресор заплатить за порушення правил основних міжнародних конвенцій, зокрема Женевського договору.

Десятий пакет санкцій проти РФ - основні події

Нагадаємо, що в п'ятницю, 24 лютого, посли Європейського Союзу після тривалих дискусій змогли узгодити новий десятий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, проте конкретних деталей про прийняті обмеження він не уточнив.

Раніше 15 лютого 2023 року Єврокомісія офіційно представила 10-й пакет санкцій проти РФ. Однак в рамках відповідних обговорень 22 лютого главам МЗС ЄС не вдалося домовитися й прийняти санкції.

Суперечки викликав пункт щодо введення штрафів за невиконання зобов'язань по звітності про місце розташування російських активів.

Вас також можуть зацікавити новини: