Чим ЗСУ вдарили по Санкт-Петербургу: у Fire Point розкрили деталі атаки (відео)

Флеш зазначає, що йдеться не про крилаті ракети, а БПЛА зі швидкістю до 200 км/год.

Сили оборони України за допомогою безпілотників FP-1 уразили Петербурзький нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє у Telegram Українська оборонна компанія Fire Point.

При цьому зазначає, що термінал є одним із найбільших нафтоналивних комплексів регіону та забезпечує приймання, зберігання й відвантаження нафтопродуктів, зокрема на експорт. Його загальна пропускна спроможність становить 12,5 млн тонн на рік.

"Унаслідок влучання безпілотника на території термінала зафіксовано пожежу. Це і є ті самі пітерські "білі ночі"?", - зазначають з гумором в компанії.

Також пишуть, що дрони Сил оборони уразили дата-центр "ВКонтакте" під Санкт-Петербургом.

"Вночі FP-1 влучили по об'єкту в населеному пункті Новосергіївка Ленінградської області. Це один із ключових дата-центрів "ВКонтакте", який використовується для зберігання та обробки даних, зокрема фотографій, відео та іншого контенту користувачів. За оприлюдненими раніше даними, комплекс налічував понад 20 тисяч серверів і 640 серверних стійок", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що підтверджено серйозні пошкодження об’єкта. Користувачі "ВКонтакте" повідомляють про збої в роботі соцмережі.

Радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов написав в Telegram, що до Пітера нашим БПЛА потрібно подолати 1000 км через 4 області противника, які захищені ППО та РЕБ.

"Причому це не крилаті ракети з спеціальними системами, це БПЛА, які летять зі швидкістю до 200 км/год", - зазначає Флеш.

В Telegram Exilenova+ публікує відео, де видно, як українські безпілотники FP-1 один за одним заходять на цілі в небі Санкт-Петербурга сьогодні вночі.

Також Fire Point в жартівливому тоні продемонструвала відео "прильотів" у Санкт-Петербурзі і коментарі з цього приводу містян. "Даруємо росіянам нові незабутні враження. Судячи з відгуків, ніч запам'ятається надовго. Пітєр, добрий ранок!", - сказано в повідомленні.

На фото уражень жителі міста діляться: "Питер, сегодня ночь была как день": "Теперь я знаю, как жужжит беспилотник", "Мой любимый Вантовый мост сейчас перекрыт. Все маршруты Яндекс строит в объезд".

Нагадаємо, сьогодні Санкт-Петербург зазнав наймасованішої атаки за всю війну. Уражено нафтовий термінал, дата-центр, склад "Озону", електропідстанцію та важливий міст.

Що відомо про українські дрони для ударів по Росії

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор Fire Point Ірина Терех в інтерв'ю TMZ розповіла, що FP-1 та FP-2 – це досить універсальні платформи, які можуть виконувати безліч різних додаткових завдань, і одне з них – це перевезення некерованих ракет малої дальності.

На уточнююче питання журналіста, про які саме ракети йде мова, Терех зазначила, що це старі радянські 57-мм ракети С-5. Однак, це можуть бути й будь-які інші ракети, оскільки "це не має великого значення". Вона додала, що безпілотник може нести вісім таких ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: