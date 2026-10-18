Дрони атакували Петербург та область: уражено нафтовий термінал і дата-центр 'Вконтакте'

Також постраждала електропідстанція, у місті – часткове відключення електроенергії.

Санкт-Петербург і Ленінградську область всю ніч атакували дрони, в аеропортах введено обмеження на прийом і виліт літаків, уражено кілька важливих цілей.

Як пише Astra, червоний рівень загрози в Ленінградській області оголосили після півночі. Водночас мешканці області та Санкт-Петербурга повідомляли про вибухи та роботу ППО, при цьому скаржилися, що їм не надійшли сповіщення про атаку. Губернатор Ленінградської області повідомив про 126 збитих БПЛА, а також заявив, що це наймасштабніша атака на регіон.

Згодом у мережі почали з’являтися повідомлення про перші влучання – уражені порт і місцева нафтобаза.

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Так, губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов підтвердив "пожежу" на території "Петербурзького нафтового терміналу". Також удар по терміналу дронами FP-1 підтвердили в компанії Fire Point.

Це один із найбільших терміналів з перевалки наливних вантажів у Балтійському регіоні. На його території розташовано 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів, а загальна пропускна здатність терміналу становить 12,5 мільйонів тонн на рік.

Крім того, у Санкт-Петербурзі атаковано дата-центр "ВКонтакте", повідомляється про масштабні збої в соцмережі.

Прес-служба компанії підтвердила атаку, але запевняє, що сервіси працюють: "На ЦОД VK у Ленінградській області здійснено атаку БПЛА. Сервіси VK доступні користувачам у звичайному режимі". Водночас багато користувачів скаржаться на серйозні перебої в роботі платформи "ВКонтакте" та пов’язаних сервісів.

Також атаковано електропідстанцію "Східна", у місті – частковий блекаут.

Крім того, БПЛА влучив у вантовий міст через Корабельний фарватер у Санкт-Петербурзі.

Це автомобільний металевий вантовий міст, що входить до складу південної естакади Західного швидкісного діаметра (ЗСД) – платної автомагістралі, яка з’єднує південну та північну частини міста. Його довжина становить 622 метри, ширина – 39 метрів (8 смуг руху). Міст будували з 2013 року, його відкрили 4 грудня 2016 року.

Україна готова припинити удари по російських НПЗ

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може піти на поступки США і припинити удари по російських НПЗ. Однак натомість Україна просить про відповідну послугу від Вашингтона – ракети для Patriot.

Крім того, WSJ повідомляло, що сенатори запропонували президенту України тимчасово призупинити удари по російських енергетичних об’єктах, а в обмін на це США розширять зону покриття української супутникової мережі Starlink приблизно на 300 кілометрів углиб території Росії.

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