Петербург масово атакували дрони: горить один із найбільших НПЗ Росії

Це головний постачальник палива для Санкт-Петербурга та авіаційного гасу для аеропорту Пулково.

Цієї ночі Санкт-Петербург і область зазнали масової атаки дронів, влада повідомила про "величезну кількість БПЛА" та ураження промислових об’єктів.

Astra пише, що в Петербурзі на тлі атаки перестав працювати мобільний інтернет.

Місцеві мешканці скаржаться, що доступні лише сервіси з "білого списку". Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко після першої години ночі попередив, що величезна кількість БПЛА наближається до Киришів, Ленінградської області "з усіх боків" і заявив, що можливе зниження швидкості мобільного інтернету. О 2:45 в аеропорту Пулково ввели тимчасові обмеження на прийом і виліт літаків.

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Повідомляється про численні вибухи та роботу ППО, також у мережі з’являються кадри пожежі. За даними OSINT-аналітиків, уражено НПЗ у місті Кириші Ленінградської області (Киришинефтеоргсинтез). Це другий за обсягами переробки нафти НПЗ у Росії та єдиний подібний завод на північному заході РФ.

НПЗ було введено в експлуатацію у 1966 році, належить ПАТ "Сургутнефтегаз". Проектна потужність підприємства становить близько 20–21 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний керосин, мазут, бітум, скраплений газ та нафтохімічну продукцію.

Це ключовий постачальник палива для Петербурга та авіаційного керосину для аеропорту Пулково.

Киришський НПЗ неодноразово зазнавав атак безпілотників. Після атаки в серпні 2026 року повністю зупинив переробку нафти через пошкодження двох установок первинної переробки.

Удари по Росії – останні новини

У ніч на 7 листопада українські дрони атакували Саратовський нафтопереробний завод. Після вибухів там спалахнула масштабна пожежа.

Також у результаті ударів спалахнула пожежа в районі заводу "Протон" у російському Орлі. Крім того, вночі згорів склад біля заводу "Алмаз" у Ростові.

Як зазначав авіаексперт Костянтин Криволап, за роки війни Україна знищила величезну кількість російських засобів ППО, тож більшість об’єктів у глибині російської території тепер вразливі для атак.

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