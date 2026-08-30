Україна вдарила по аеродрому 'Єйськ' та одному з найбільших НПЗ Росії, - Генштаб

Уражено другий за потужністю нафтопереробний завод РФ.

У ніч на 30 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника. У Кіришах Ленінградської області РФ уражено нафтопереробний завод "Кіришський", з подальшим займанням на території підприємства.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, "Кіришський" НПЗ (Киришинефтеоргсинтез, КИНЕФ) – другий за потужністю нафтопереробний завод РФ та найбільший на Північному Заході країни, розташований в Ленінградській області.

Зазначається, що потужність підприємства становить близько 20 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє моторні палива, авіаційне паливо, дизельне паливо та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб Збройних сил РФ.

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Також, як поінформувалив Генштабі, у Міллерово Ростовської області РФ уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. Зафіксовано пожежу.

Крім того, у Єйську Краснодарського краю РФ уражено аеродром "Єйськ", з подальшою пожежею на території об’єкта.

Удари по РФ – останні новини

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня дрони атакували склади маркетплейсу OZON і компанії DNS, а також суднобудівне підприємство у Ростовській області.

Внаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа складських приміщень мережі з продажу цифрової та побутової техніки DNS. У компанії OZON офіційно підтвердили, що один із їхніх логістичних об'єктів у Ростовській області також потрапив під удар.

Крім того, за даними моніторингових каналів, під час нічної атаки також було уражено суднобудівний завод у районі Аксаю, де загорівся корабель.

Також, згідно супутниковим даним сервісу NASA FIRMS, уночі сталася пожежа на військовому аеродромі у селищі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.

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