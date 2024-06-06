Деталі будуть згодом, це була робота спецпідрозділів ГУР.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив про знищення вночі ворожого судна в Чорноморській акваторії.

Про це представник розвідки сказав в ефірі телемарафону, говорячи про роботу українських Сил оборони. Так, Юсов заявив про "знищене сьогодні вночі одне вороже судно в Чорноморській акваторії".

"Деталі будуть трішки згодом. Робота спецпідрозділів ГУР МО. Морський удар. Все влучно. Іще мінус один ворожий корабель", - повідомив він. Відео дня

Представник ГУР додав, що тепер є "ще одна морська нерухомість на дні українського Чорного моря, на Кримському узбережжі".

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