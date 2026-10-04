СБУ уразила російські винищувачі Су-35 та Су-34 на військовому аеродромі в Адигеї

Це носії КАБів, які росіяни масово застосовують на лінії фронту та по містах України.

СБУ уразила два російські винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї – Су-35 та Су-34. Про це повідомили в пресцентрі Служби.

Як розповіли в СБУ, цієї ночі був успішно атакований військовий аеродром "Ханська" у Республіці Адигея в Росії. Відстань до цілі - близько 500 кілометрів.

Так, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили:

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Су-35 - багатоцільовий винищувач, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків Росії, його експортна вартість - близько 100 мільйонів доларів;

Су-34 - винищувач-бомбардувальник, ключовий літак російської тактичної авіації, експортна вартість - близько 50 млн дол.);

склад боєприпасів на території аеродрому.

"Обидва літаки - носії керованих авіаційних бомб (КАБів), які ворог масово застосовує на лінії фронту та по українських містах", - підкреслили у СБУ.

Ураження ворожих військових об'єктів

Як повідомляв УНІАН, Україна періодично вдало б’є по російських військових цілях. Зокрема, нещодавно було уражено місце зберігання та запуску дронів в Орловському регіоні Росії. Звідти запускаються реактивні дрони для терору цивільного населення Києва.

Крім того, було уражено нафтові обʼєкти у Самарському та Волгоградському регіонах країни-агресора. Була також результативна робота в Чорному морі, у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському та Краснодарському регіонах Росії по аеродромах, підприємствах, нафтопереробних заводах, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів окупантів.

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