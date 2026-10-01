Сили оборони уразили місце пуску 'Шахедів' в Орловській області РФ

Також уражено нафтовий об’єкт в Самарському регіоні.

Українські захисники уразили місце зберігання і запуску дронів в Орловському регіоні Россійської Федерації. Звідти найбільше запускається реактивних дронів для терору цивільного населення у Києві. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Як зауважив глава держави, сьогодні теж є важливі результати українських далекобійних ударів у глибокий тил Росії.

"Уражено ціль у Чорному морі, також – місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні. Застосовувалися санкції і по нафтовому об’єкту в Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні", - наголосив Зеленський.

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У зв’язку з цим, як вважає президент, саме такі справедливі відповіді зараз потрібні.

Зеленський запевнив, що будемо й надалі позбавляти Росію можливості продовжувати цю війну.

Росія ховає ударні дрони

Як повідомляв УНІАН, більшість реактивних дронів по Києву російські загарбники запускають з дронопорту "Цимбулова" в Орловській області РФ. В останній місяць роботи з розширення об'єкта не припинялися ні на день. На південний схід від пускових установок з'явився новий майданчик із вісьмома куполоподібними укриттями для реактивних БпЛА та новою пусковою установкою. Побудовані також асфальтовані площадки для ще восьми укриттів та двох пускових установок.

У ніч на 30 серпня Сили оборони завдали серії ударів по місцях зберігання та запуску ударних безпілотників на території Росії. Йшлося про ураження дронпорту "Цимбулова".

За даними військового експерта, виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, нині в росіян на поверхні залишається лише 10% дронів, а решту вони ховають в укриттях під землею, зокрема, в дронопарку біля села Цимбулова в Орловській області.

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