Продовжується реалізація стратегії зі зменшення економічного потенціалу РФ.

Служба безпеки України цієї ночі атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи - в Рязані (Татарстан), у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська область), а також авіабазу і військовий аеродром у Воронежській області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили джерела у правоохоронних органах. Зокрема, джерела підтверджують, що атаки на нафтопереробні заводи - це продовження низки спецоперацій по ворожим НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки.

"Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію по зменшенню економічного потенціалу РФ. Наше завдання - позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які РФ направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян", - наголосило джерело.

Водночас, судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими.

Джерела відзначають, що атаковані сьогодні НПЗ входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

Також СБУ разом з іншими представниками Сил оборони атакували дронами авіабазу військово-повітряних сил РФ у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.

Атака дронів на РФ 12 березня

Завдяки успішній атаці українських дронів, яка відбулася 12 березня, було виведено з ладу один з найпотужніших у РФ нафтопереробних заводів "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово у Нижньогородській області. Цей нафтопереробний завод під Нижнім Новгородом за рік переробляв 15 млн тонн нафти.

Крім того, невідомі безпілотники атакували нафтовий завод у російській Рязані. Значних пошкоджень зазнала одна з установок. Підприємство було атаковано кількома БПЛА літакового типу.

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