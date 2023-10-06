За вторгнення в Україну цей окупант отримав нове військове звання.

Хакери з "Кібер Спротиву" зламали пошту росгвардійця Романа Єршова, який керував вторгненням ОМОНівців в Прип’ять.

Як повідомляє "Центр нацспротиву", полковник Росгвардії Роман Єршов допоміг українським хактивістам отримали чергові докази участі підрозділів ОМОНу у вторгненні в Україну.

Ершов Роман Анатолійович – керівник спецпідрозділу Росгвардії ОМОН по Калузькій області РФ, командував своїм підрозділом під час вторгнення військ РФ з території Білорусі. До війни Ершов мав посаду підполковника. За участь в бойових діях минулого року отримав звання полковника.

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Хакери з "Кібер Спротиву" отримали фотодокази вторгнення ОМОНівців Калузької області в Прип’ять та розміщення особового складу в чорнобильських лісах.

Завдяки Єршову хактивістам вдалося отримати й доступ до різного роду аналітичних документів росіян. Зокрема аналізу роботи 9 мм пістолетів МПЛ та МПЛ-1, так званих пістолетів Лебедєва. Це табельна зброя, яка була розроблена "Концерном Калашнікова" для підрозділів Росгвардії. Як зазначають в ЦПК, висновки доволі гарно ілюструють "еволюції" російського ВПК - два роки експлуатації пістолетів показали, що вони не придатні для якісного застосування.

Також, на пошті Ершова "Кібер Спротив" знайшов доповідь терористичної організації "Центр поддержки новороссии". Доповідь на тему "Как Россия проигрывает войну на Донбассе?".

"Й, авжеж, як без справ амурних. Одружений Єршов не обмежує себе принципами моногамії й зберігає унікальний контент від коханок на своїй хмарі", - пише ЦНС.

Вторгнення у Чорнобильську зону

Нагадаємо, що російські війська зайшли на Чорнобильску АЕС ще у перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Ворог полишив об'єкт у березні, під час деокупації Київської області з боку ЗСУ.

Нещодавно працівники зони відчуження розповіли ЗМІ подробиці дій окупантів в зоні ЧАЕС. За їхніми словами, ворог перші кілька днів займався мародерством будинків та терором місцевих жителів. Біля будинку однієї жінки ворожа техніка стояла майже 15 годин.

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