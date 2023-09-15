Виконуючи злочинний наказ, екс-беркутівець незаконно затримав і взяв участь у побитті 11 активістів Євромайдану.

Колишнього міліціонера столичного спецпідрозділу "Беркут" засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення влади, фальсифікацію службових документів та надання завідомо неправдивих показань.

Як йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, у суді було доведено, що екс-правоохоронець, діючи на виконання злочинного наказу командира роти спецпідрозділу міліції, разом з іншими співробітниками спецпідрозділу "Беркут" в ніч на 23 січня 2014 року, перебуваючи на Кріпосному провулку в Києві, взяв участь у незаконному затриманні та заподіянні тілесних ушкоджень 11 активістам Євромайдану. Також вони пошкодили їх мікроавтобус.

Потім беркутівці доставили учасників акції протесту до одного зі столичних райуправлінь міліції. Там засуджений та його колеги сфальсифікували рапорти і надали завідомо неправдиві показання про нібито вчинення протестувальниками хуліганських дій. На підставі цих документів активістів безпідставно притягнули до кримінальної відповідальності та арештували.

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"Оскільки засуджений упродовж тривалого часу переховується від правоохоронних органів в РФ та на непідконтрольній України території і оголошений в міжнародний розшук, щодо нього здійснювалось спеціальне судове провадження", - уточнили в Офісі генпрокурора.

Стосовно інших співучасників – командира цієї роти спецпідрозділу "Беркут", його заступника та шістьох співробітників, обвинувачених у вчиненні цих злочинів, справи розглядаються Святошинським районним судом Києва.

Справи Майдану

В Україні заочно судитимуть колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка у справі про постачання гранат з РФ під час Революції гідності у лютому 2014 року.

У лютому 2023 року президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства України п'ятьох колишніх високопосадовців часів президентства Віктора Януковича, у тому числі - колишнього очільника МВС Віталія Захарченка.

Захарченко обвинувачується в організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів та розтрати майна МВС в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

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