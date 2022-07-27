В результаті обстрілу виникло три пожежі, зруйновано газопровід.

Російська армія обстріляла селище Печеніги, що у Харківській області, запалювальними снарядами.

Про це повідомив у Telegram-каналі печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

"В результаті обстрілу на території селища виникло три пожежі. Зафіксовано попадання снаряду в об'єкт критичної інфраструктури: зруйновано ділянку газопроводу", - зазначив він.

За словами селищного голови, пожежно-рятувальна служба, екстрена медична допомога, поліція, газова, енергетична та інші служби працюють над ліквідацією влучань.

Гусаров закликав громаду триматися поблизу укриттів або надійних місць захисту від обстрілів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти випустили по Харкову ракети з комплексу протиповітряної оборони С-300.

Британська розвідка зазначила 22 липня, що Росія все частіше б'є переробленими ракетами ППО по наземних цілях.

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