Рятувальники вже на місці, розбирають завали.

Російські окупанти завдали два удари по Харкову ракетами з комплексу протиповітряної оборони С-300.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"О 4:25 обстріл Індустріального району Харкова. Два прильоти ракетами С-300", - повідомив він.

Рятувальники вже на місці, розбирають завали. Терехов закликав усіх, хто знаходиться у місті, бути максимально обережними.

Пізніше Терехов додав, що через обстріл Індустріального району все-таки є поранені, шестеро людей. Усіма зараз займаються лікарі.

"Був ще ранковий приліт до Новобаварського району. Там, на щастя, без постраждалих та без пожежі. Але вибиті вікна у житловому будинку", - додав мер.

"Суспільне Харків" повідомляє, що в місті пролунали три потужних вибухи, ще щонайменше три вибухи пролунали за межами міста.

Тим часом голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти в Індустріальному районі близько 5 години пошкодили будівлю об'єкта критичної інфраструктури.

"Унаслідок обстрілу горіли також 8 автомобілів. У Новобаварському через обстріл вибиті вікна житлового будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає", - повідомив він.

Синєгубов також повідомив, що протягом доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони.

Так, після 5 години ранку в Чугуївському районі окупанти частково зруйнували триповерхову адміністративну будівлю лісового коледжу. У Харківському районі після 20 години в с. Циркуни унаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному будинку. Після 21 години в Дергачівській громаді внаслідок обстрілу горів двоповерховий будинок та автомобіль. У Богодухівському районі в смт Золочів зруйновані приватний будинок та фермерське господарство. Постраждалих немає.

Британська розвідка відзначила 22 липня, що Росія дедалі частіше б'є переробленими ракетами ППО по наземних цілях.

Нагадаємо, що захисники України на Харківському напрямку знищили ворожий польовий склад боєприпасів разом із російськими окупантами, які там перебували.

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